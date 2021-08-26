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В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
26 Августа 2021 22:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министр внутренних дел. Об этом сообщил Президент Казахстана, передает МИА «Казинформ».
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«В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министр внутренних дел. Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Около 30 сотрудников областного департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения», - написал Касым-Жомарт Токаев.
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