В Жамбылской области завершается сев озимых
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Осенне-полевые работы полным ходом идут в хозяйствах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам руководителя облуправления сельского хозяйства Кайрата Аманова, в этом году озимую пшеницу планируется засеять на площади 152,7 тыс га.
В этом году подготовлено 96,7% необходимых посевных площадей, озимыми культурами засеяно 118,7 тыс га. На сегодняшний день площадь посевов под озимые уже составляет 77,8%, остальное аграрии планируют завершить в первую декаду ноября.
«Только на качественно возделанной почве создаются все необходимые условия для роста и развития культуры. Взять Байзакский район. Чтобы получить добротный урожай зерновых культур в следующем году, дехкане уже в этом году вспахивают зябь и вносят удобрения. На сегодняшний день здесь вспахано 231,2 тыс га зяби, план выполнен на 53,6%. К концу подходит здесь и посев озимых. В целом по области озимый сев планируется полностью завершить в первую декаду ноября», - пояснил Кайрат Аманов.
По данным облуправления сельского хозяйства, в 2021 году посевные площади в Жамбылской области увеличены с 735 тысяч гектаров до 760,8 тысячи гектаров, то есть на 25,8 тысячи гектаров. В том числе на 19,5 тысячи гектаров увеличены площади под зерновые и зернобобовые культуры и на 14,2 тысячи гектаров – кормовые культуры. Самый большой рост посевных площадей наблюдается в Кордайском и Шуском районах.
- О болеющих COVID-19 детях и беременных рассказали в Атырау
- Работы по укреплению берега Иртыша завершены на 80% в Семее
- В Атырау за сутки выявили семь машин с почти двумя млн тенге неоплаченных штрафов
- Проекты по повышению благосостояния населения должны быть выполнены качественно и в срок - Бердибек Сапарбаев
- Пожар в крупном мебельном магазине – карагандинские спасатели провели учения
- Птицеводство успешно развивается в Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана