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В Жамбылской области завершается сев озимых

5 Ноября 2021 04:33
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В Жамбылской области завершается сев озимых

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Осенне-полевые работы полным ходом идут в хозяйствах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя облуправления сельского хозяйства Кайрата Аманова, в этом году озимую пшеницу планируется засеять на площади 152,7 тыс га.

В этом году подготовлено 96,7% необходимых посевных площадей, озимыми культурами засеяно 118,7 тыс га. На сегодняшний день площадь посевов под озимые уже составляет 77,8%, остальное аграрии планируют завершить в первую декаду ноября.

«Только на качественно возделанной почве создаются все необходимые условия для роста и развития культуры. Взять Байзакский район. Чтобы получить добротный урожай зерновых культур в следующем году, дехкане уже в этом году вспахивают зябь и вносят удобрения. На сегодняшний день здесь вспахано 231,2 тыс га зяби, план выполнен на 53,6%. К концу подходит здесь и посев озимых. В целом по области озимый сев планируется полностью завершить в первую декаду ноября», - пояснил Кайрат Аманов.

По данным облуправления сельского хозяйства, в 2021 году посевные площади в Жамбылской области увеличены с 735 тысяч гектаров до 760,8 тысячи гектаров, то есть на 25,8 тысячи гектаров. В том числе на 19,5 тысячи гектаров увеличены площади под зерновые и зернобобовые культуры и на 14,2 тысячи гектаров – кормовые культуры. Самый большой рост посевных площадей наблюдается в Кордайском и Шуском районах.


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#Жамбылская область   #Сельское хозяйство   #Регионы  
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Автор:

Галина Скрипник

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