В Жамбылской области уменьшилось число получателей адресной социальной помощи благодаря пилотному проекту по повышению доходов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Начатый два года назад пилотный проект по повышению доходов сельчан показывает свои положительные результаты для улучшения их жизни в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылской области 60% населения составляют сельчане, и в регионе принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств жителей сельских территорий. В 2019 году Правительство РК поддержало проект повышения доходов сельчан и роста сельхозпроизводства. Первый этап предполагал реализацию пилотного проекта в 11 сельских округах, рост доходов сельчан планировалось увеличить в 2,5 раза. АО СПК «Тараз» напрямую осуществляет кредитование. С помощью создаваемых кооперативов финансируется приобретение семян, минеральных удобрений и средств химической защиты.

По информации пресс-службы главы региона, на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева обсудили ход реализации пилотного проекта по повышению доходов населения – на что следует обратить внимание и где необходимо активизироваться.

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева принимаются меры по повышению доходов населения. Основная цель пилотного проекта, принятого в 2019 году, - улучшение жизни жамбылцев. Чтобы продолжить реализацию проекта, нам необходимо доказать его эффективность», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Руководитель управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов отметил, что, дальнейшая реализация проекта позволит значительно снизить количество безработных. В качестве примера он привел результаты первого этапа пилотного проекта.

«В пилотном проекте приняли участие и получили кредиты 2 478 жителей в 11 населенных пунктах 10 районов. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 2 282 человека. Количество безработных уменьшилось на 194 человека, получателей адресной социальной помощи – на 1 058 семей, или на 65%. Создано 589 новых рабочих мест. Среднемесячный доход участников проекта увеличился с 44 тысяч тенге до 73 тысяч тенге», - сказал руководитель управления.

Планируется выдать кредиты 1 446 семьям (около 8 тысяч жителей) за счет оборотных средств.

По словам руководителя сельхозведомства, на реализацию второго этапа пилотного проекта необходимо выделить 75,5 млрд тенге.

«Пилотный проект улучшает жизнь сельчан, вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса области. Эффективно используя личные подсобные хозяйства, можно улучшить материальное положение. И есть немало тех, кому это уже удалось», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона также отметил, что необходимо объединять мелкие крестьянские хозяйства в агрохолдинги. Таким образом, будут решаться вопросы освоения земель, дефицита техники, нехватки качественных семян, удобрений.

«Нужен качественный анализ: сколько единиц техники закуплено, какие цеха открываются, как обстоят дела с теплицами?», – поручил Бердибек Сапарбаев.