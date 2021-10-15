В Жамбылской области сохраняется межнациональная стабильность - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Международная научно-практическая конференция «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее» проходит в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Жамбылской области сохраняется межнациональная стабильность, для этого делается всё возможное, - сказал в своем выступлении аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. – Все нации, которые проживают на территории нашей области, имеют возможность сохранять свой язык, традиции, обычаи, знать свою историю. И, конечно, здесь самое главное - обеспечить безопасность, спокойствие, чтобы каждый житель нашего региона жил в мирных, нормальных условиях».

«Для нас были хорошим уроком кордайские события, - сказал глава региона. - Больше года мы занимаемся этими вопросами. На сегодняшний день серьезных межнациональных проблем у нас нет. Есть какие-то моменты, над ними мы работаем, для этого реализуются различные проекты».

Глава региона подчеркнул, что для достижения стабильности необходима совместная работа всех государственных органов, в том числе правоохранительных, общественных организаций и в целом общественности.

«Конечно, самое главное направление, и это не только в Казахстане, это во всех странах мира – это решение социальных проблем. Мы стараемся решать эти проблемы», - отметил Бердибек Сапарбаев.

В качестве примера поддержки со стороны государства глава региона рассказал о том, что в 2020 году для решения социальных проблем только Кордайского района из госбюджета было выделено 35 миллиардов тенге.

«На сегодняшний день обеспечение газом населения Кордайского района составляет 95 процентов, водой и светом – 88. В основном, все эти проблемы решаются. Я хотел бы от имени своих земляков поблагодарить всех участников конференции, особенно наших иностранных гостей за то, что приняли наше предложение, приехали и участвуете в работе форума. Мы надеемся, как было сказано в приветствии нашего Президента Касым-Жомарта Токаева, что эксперты, ученые, аналитики дадут свои предложения, идеи, которые будут учтены в работе нашего региона».

Также аким Жамбылской области поблагодарил руководство Министерства информации и общественного согласия РК за плодотворную совместную работу.

Напомним, более двухсот экспертов в области межэтнических отношений и конфликтологии из России, Украины, Узбекистана, Израиля и Болгарии участвуют в проходящей в Таразе Международной научно-практической конференции по межэтническому согласию. Мероприятие проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Международная научно-практическая конференция пройдет в Таразе 14 - 15 октября и завершится итоговой резолюцией. Организаторами выступают Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и акимат Жамбылской области.