В Жамбылской области решают вопрос аварийных школ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Социальные объекты Шуского района посетил в ходе рабочего визита аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе главы региона отметили, что город Шу известен как крупный железнодорожный узел, где сосредоточено немало отраслевых предприятий, непосредственно связанных с деятельностью стальных магистралей страны. В районе действует железнодорожный колледж.

В селе Алга глава региона посетил новое задние школы имени Амангельды, которое сдали в эксплуатацию осенью 2020 года.

Старое здание учебного заведения, построенное в середине прошлого века, было признано аварийным. Местные жители неоднократно просили руководство района и области построить в селе новую школу, что и было сделано в минувшем году. Сегодня в новом здании обучаются 343 школьника. Созданы все условия не только для эффективного обучения, но и досуга учеников, занятия любимыми видами спорта.

По словам руководителя районного отдела образования Мубарак Жинакбаевой, в рамках проекта «Тулек.кз» спонсорскую поддержку в оформлении школы оказали бывшие выпускники.

Бердибек Сапарбаев осмотрел просторные классы имени Амангельды, спортзал, столовую, другие помещения и остался доволен увиденным.

«Отрадно, что сегодня сельские школы уже не уступают городским, а порой и превосходят их по оснащению. Видно, что строительная компания выполнила свою работу качественно. Хорошо, что был сделан акцент на оформление. Это повышает мотивацию школьников к обучению. Теперь важно сохранить всё и далее, в таком же виде. Для этого необходимо уже сегодня проводить с учащимися соответствующую разъяснительную работу. Очень важно с юных лет приучать наших детей к труду, учебе, культуре, уважению к окружающим», - подчеркнул глава региона.

По словам Мубарак Жинакбаевой, в Шуском районе было четыре аварийные школы. Построены и введены в эксплуатацию две новые школы.

В этом году в районе начато строительство еще одной школы. На государственную экспертизу направлена проектно-сметная документация по строительству двух новых трехэтажных корпусов средней школы имени Гани Муратбаева. Таким образом, в скором времени вопрос аварийных школ в районе решится.

По данным облуправления образования, в Жамбылской области в 455-ти школах обучаются 240 713 учащихся.