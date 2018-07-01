В Жамбылской области наращивают экспорт мяса и производство приоритетных сельхозкультур

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вдвое выросли за год инвестиции в сельское хозяйство Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области.

О состоянии агропромышленного комплекса региона рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства Берик Нигмашев. «Весенне-полевые работы на полях полностью завершены, - рассказал он корреспонденту МИА «Казинформ». - Прошлогодние показатели превысила валовая продукция сельского хозяйства - 30,6 млрд тенге.Таких результатов удалось достигнуть за счет роста производства мяса - на 4,8%, молока - на 3,9% и яиц - на 1,4%. Возросло поголовье крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов и птицы. Объемы экспорта тоже увеличиваются - на продажу вывезено уже более 783 тонн говядины и баранины».



Как отметил Берик Нигмашев, в этом году на развитие АПК в регионе выделено 15,7 млрд тенге. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил почти 3,7 млрд тенге. Это около 208% к соответствующему периоду 2017 года.

Площадь посевов для нового урожая увеличена на 20 тыс га и доведена до 650 тыс га. В хозяйствах засеяно свыше 160 тыс га яровыми колосовыми, около 27,5 тыс - многолетними травами, более 28,8 тыс - овощами, 11,4 тыс га - бахчевыми культурами. Клин площадью 50,8 тыс га занят однолетними травами, кукуруза на зерно посеяна на участке в 17,7 тыс га, а более девяти тысяч сельхозугодий заняты картофелем. Масличные культуры посеяны на площади более 87,4 тыс га. Площади фруктово-ягодных насаждений увеличиваются ежегодно.







Большое внимание уделяют аграрии приоритетной культуре Жамбылской области - сахарной свекле. В этом году жамбылские поля засеиваются семенами свеклы из Франции и Германии. Увеличены площади посевов - с 6,5 тыс га до 8,3 тыс га, в связи с чем планируется довести объемы сдачи сладкого корня на сахарные заводы до 150 тыс тонн.

В посевной кампании приняли участие около 9,6 тыс единиц сельскохозяйственной техники. На ее проведение выделено 15,5 тыс тонн гарантированного дизельного топлива, 7,7 тыс тонн ГСМ хозяйствам выдавалось в среднем по 147 тенге за литр.







«В этом году выдано около 1,5 млрд из запланированных 3,5 млрд тенге субсидий, в том числе порядка 900 млн выплачено в качестве компенсации прошлогодних затрат, понесенных животноводами. На рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства уже находятся новые правила субсидирования», - сказал спикер.





