В Жамбылской области готовятся к посевной кампании

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Готовность крестьянских хозяйств к предстоящей весенне-посевной кампании проверяют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким области Бердибек Сапарбаев побывал с рабочей поездкой в Рыскуловском районе.

В ходе поездки глава региона посетил одно из крупнейших крестьянских хозяйств области, чья продукция поставляется в крупнейшие города страны.

Отмечается, что на сегодняшний день здесь содержатся 25 тысяч голов овец и две тысячи лошадей. По словам руководителя предприятия Балжан Кодасовой, в прошлом году хозяйство на 160 гектарах впервые посеяло рапс.

В свою очередь другое крестьянское хозяйство уже много лет успешно занимается производством муки и макаронных изделий. Сырьем обеспечивают себя сами - имеется 9 450 гектаров посевных площадей, где выращиваются пшеница и ячмень.

«Наша продукция пользуется большим спросом. И это неудивительно, ведь мы всегда заботимся о наших покупателях - выпускаем качественные макароны группы «А», которые не развариваются, даже если их подогревать. При этом стоят они недорого. Что касается муки, то у нас самая низкая цена по области - всего 130 тенге», - подчеркнул руководитель хозяйства Сейт-Хасан Ахаев.

Глава региона дал высокую оценку работе предприятия и поблагодарил руководство за постоянное сотрудничество с СПК «Тараз».

Проверил Бердибек Сапарбаев и готовность Рыскуловского района к предстоящей посевной кампании, обеспечение аграриев и фермеров необходимым запасом горюче-смазочных материалов, а также поинтересовался, как руководство района намерено решать вопрос с поливной водой.

В районном центре Кулан расположены склады одного из ТОО региона, где хранятся нефтепродукты и удобрения. Фермеры приобретают у предприятия топливо для сельскохозяйственной техники, а также минеральные удобрения производства ТОО «Казфосфат». Проблем с горюче-смазочными материалами быть не должно.

Намерено руководство Рыскуловского района также решать вопрос дефицита поливной воды.

Глава региона побывал в Каракыстакском сельском округе. Этой осенью здесь планируется капитально отремонтировать расположенный к югу от села Каменка канал «Ботпай-Сихым» протяженностью 5,7 километра. А на реке Каракыстак в текущем году РГП «Казводхоз» намерено создать хозяйство по выращиванию форели, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.