В Жамбылской и Туркестанской областях возможны подтопления с 16 по 18 февраля - Казгидромет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разливы рек и подтопления возможны в Жамбылской и Туркестанской областях с 16 по 18 февраля, передает МИА «Казинформ».

«В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 16 по 18 февраля 2023 года в Туркестанской и Жамбылской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», - говорится в публикации пресс-службы РГП «Казгидромет».