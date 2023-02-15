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В Жамбылской и Туркестанской областях возможны подтопления с 16 по 18 февраля - Казгидромет

15 Февраля 2023, 20:41
В Жамбылской и Туркестанской областях возможны подтопления с 16 по 18 февраля - Казгидромет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разливы рек и подтопления возможны в Жамбылской и Туркестанской областях с 16 по 18 февраля, передает МИА «Казинформ».

«В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 16 по 18 февраля 2023 года в Туркестанской и Жамбылской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», - говорится в публикации пресс-службы РГП «Казгидромет».


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