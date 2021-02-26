В жамбылских селах с пилотным проектом число получателей АСП снизилось на 32%

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пилотный проект по повышению уровня доходов улучшает жизнь сельчан в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, начатый два года назад пилотный проект уже показывает положительные результаты. В Жамбылской области, 60% которой составляют сельчане, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. В 2019 году Правительство РК поддержало проект повышения доходов сельчан и роста сельхозпроизводства. Первый этап предполагал реализацию пилотного проекта в 11 сельских округах, рост доходов сельчан планировалось увеличить в 2,5 раза. АО СПК «Тараз» напрямую осуществляет кредитование. С помощью создаваемых кооперативов финансируется приобретение семян, минеральных удобрений и средств химической защиты.

Как рассказали в пресс-службе акима региона, прибывший в составе рабочей группы в регион заместитель министра сельского хозяйства РК Нурбек Даирбеков сообщил, что Министерство сельского хозяйства РК положительно оценивает результаты реализации в Жамбылской области пилотного проекта по повышению доходов сельчан. Профильное ведомство готово поддержать его продолжение.

С членами рабочей группы, в которую вошли представители заинтересованных госорганов, встретился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. На данный момент специалисты анализируют итоги первого этапа пилотного проекта. Они побывали в нескольких районах и осмотрели села, охваченные проектом.

«Я часто посещаю села, участвующие в пилотном проекте, встречаюсь с их жителями, - рассказал глава региона Бердибек Сапарбаев. - В этих селах число получателей адресной социальной помощи снизилось на 32 процента, доход участников вырос в 2,5 раза. Количество непродуктивно самозанятых снизилось на 35 процентов. Почти 95 процентов сельчан используют свои приусадебные участки. Поголовье скота выросло на 45 тысяч, приобретено в лизинг 190 единиц сельхозтехники техники. В текущем году проектом планируется охватить 20 сельских округов. В результате ожидается увеличение объемов производства сельхозпродукции в 2,2 раза».

Глава региона также отметил успешную реализацию проекта «От поля до прилавка». Полностью освоен 1 млрд тенге, выделенный государством. Это позволило снизить участие посредников в реализации сельхозтоваров, что повлияло на повышение доходов фермеров.

Вице-министр сельского хозяйства Нурбек Даирбеков дал высокую оценку осуществляемым в регионе мерам, в частности, расширению сети социальных магазинов в Таразе и районах области.

«За последние дни мы побывали в нескольких селах. Видим, сделано немало. Радует, что социальные магазины реализуют товары социального значения по низким ценам. Если сеть подобных магазинов расширится, экономический эффект будет достаточно высоким. Что касается пилотного проекта, сельчане хотят его продолжения. Нужно поддержать открытие теплиц, учреждений по переработке молока и других. Мы готовы поддержать подобные проекты», - подчеркнул Нурбек Даирбеков.