В Жамбылской области земли лесного фонда передадут под угледобычу

Согласно постановлению № 901 от 28 октября 2025 года, указанные участки в Мойынкумском районе переведены из категории земель лесного фонда в земли промышленности, транспорта и связи, а также иных несельскохозяйственных назначений.

Акиму Жамбылской области поручено в установленном порядке обеспечить предоставление этих участков товариществу для проведения угледобывающих работ. Кроме того, компания обязана возместить в республиканский бюджет потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием угодий, не связанных с ведением лесного хозяйства.

Согласно приложению к документу, из общей площади 165 гектаров — 134,5 гектара составляют пастбища, 30,5 гектара — прочие земли. Лесных насаждений на территории нет.

Ранее в официальном обращении ТОО «Құлан-Көмір» предприятие просило выделить 181 гектар, включая 17,5 га под горные выработки и 163,5 га под инфраструктуру — угольный склад, отвалы, жилой комплекс, дороги и другие производственные объекты.

Постановление вступает в силу со дня подписания и утверждено Премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым.

Ранее минэнерго заявило, что проблем с углем в Казахстане нет.

В Жамбылской области уголь дешевле почти вдвое при оптовой закупке.