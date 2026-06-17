В Жамбылской области закрыли школу, где учился один ученик

Необычная ситуация сложилась в Мойынкумском районе. В текущем учебном году здесь закрыли начальную школу на станции Кашкантениз Мынаральского сельского округа по причине того, что в школе оставался всего один ученик.

Как сообщили в районном акимате, ребенка перевели в школу станции Сарышаган Карагандинской области.

В целом в 2025-2026 учебном году в Мойынкумском районе работали 23 школы. В них обучаются больше 5 тысяч учеников.

Фото: акимат Жамбылской области

При этом вопрос состояния образовательных объектов остается для района актуальным, ведь именно здесь работала одна из двух аварийных школ в регионе. В 2025 году средняя школа имени Амангельды с мини-центром в селе Кушаман была закрыта. После этого ее временно разместили в здании акимата сельского округа.

Сейчас для села Кушаман разрабатывается решение. Областным управлением строительства подготовлена проектно-сметная документация на строительство новой школы на 80 мест. Стоимость проекта составляет 1,7 млрд тенге. В мае из областного бюджета на эти цели уже выделили 800 млн тенге. В ближайшее время в селе должно начаться строительство новой школы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Жамбылской области продолжают работу две аварийные школы.