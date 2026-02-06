Сахарный завод уличили в нарушениях при обращении с отходами в Жамбылской области

В ходе обследования специалистами Департамента экологии было установлено, что жидкая фаза свекловичного жома свободно растекается по рельефу местности, образуя крупные грязевые лужи на территории завода. Причиной стало частичное разрушение боковых стенок хранилища, предназначенного для временного хранения жома, а также отсутствие на отдельных участках бетонированного покрытия.

Кроме того, на предприятии самостоятельно вырыли земляную траншею для отвода жидкой фазы, что фактически привело к бесконтрольному распространению отходов за пределы специально оборудованной зоны.

По итогам проверки установлено, что завод допустил нарушения требований статей 320 и 327 Экологического кодекса Республики Казахстан (несоблюдение обязательных правил обращения с отходами производства и их безопасного хранения).

По данному факту предприятие привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 344 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, согласно которой грозит административный штраф до 300 МРП (1,3 млн тенге в 2026 году).

Также экологами выдано предписание об устранении выявленных недостатков. Заводу поручено восстановить разрушенные боковые стенки хранилища в соответствии с требованиями программы управления отходами, а также разработать и внедрить мероприятия по надлежащему содержанию жомовой ямы и предотвращению утечек в дальнейшем.

Ранее Меркенский сахарный завод и свекловоды долго не могли прийти к соглашению.