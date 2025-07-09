В Жамбылской области развернули оперштаб после землетрясения

8 июля 2025 года в 14:30 по времени Астаны в Жамбылской области произошло землетрясение магнитудой 5.5. Эпицентр находился в 334 км к юго-западу от Алматы. Толчки ощущались в нескольких населённых пунктах с силой от 2 до 6 баллов.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области сразу создали областной оперативный штаб. Его задача — координировать работу служб, собирать информацию и готовиться к возможным последствиям.

В состав штаба вошли представители ДЧС, полиции, медицины, энергетики, транспорта, образования и других служб. Также работают районные штабы в районе имени Т. Рыскулова и Меркенском районе.

Открыта горячая линия, на которую к 17:00 поступило 24 звонка. Психологи ДЧС помогают и дают советы людям.

Спасатели и местные власти продолжают обследовать населённые пункты. Все важные объекты, дороги и предприятия работают нормально.

ДЧС призывает жителей сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и соблюдать меры безопасности.

Напомним, землетрясение силой 5 баллов произошло в Жамбылской области в конце марта этого года. В результате пострадали более 30 зданий.