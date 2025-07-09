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    18:11, 08 Июль 2025 | GMT +5

    В Жамбылской области развернули оперштаб после землетрясения

    В связи с сейсмической активностью в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области немедленно развернут областной оперативный штаб, передает агентство Kazinform.

    оперштаб
    Фото: МЧС РК

    8 июля 2025 года в 14:30 по времени Астаны в Жамбылской области произошло землетрясение магнитудой 5.5. Эпицентр находился в 334 км к юго-западу от Алматы. Толчки ощущались в нескольких населённых пунктах с силой от 2 до 6 баллов.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области сразу создали областной оперативный штаб. Его задача — координировать работу служб, собирать информацию и готовиться к возможным последствиям.

    В состав штаба вошли представители ДЧС, полиции, медицины, энергетики, транспорта, образования и других служб. Также работают районные штабы в районе имени Т. Рыскулова и Меркенском районе.

    Открыта горячая линия, на которую к 17:00 поступило 24 звонка. Психологи ДЧС помогают и дают советы людям.

    Спасатели и местные власти продолжают обследовать населённые пункты. Все важные объекты, дороги и предприятия работают нормально.

    ДЧС призывает жителей сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и соблюдать меры безопасности.

    Напомним, землетрясение силой 5 баллов произошло в Жамбылской области в конце марта этого года. В результате пострадали более 30 зданий.

    Теги:
    ДЧС Землетрясение Жамбылская область Оперштаб
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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