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    01:44, 22 Май 2025 | GMT +5

    В Жамбылской области рассматривают заявку на пересмотр тарифа на воду

    КГП «Ауыз су-Шу», обеспечивающее водой город Шу и несколько близлежащих населенных пунктов, направило в департамент Комитета по регулированию естественных монополий заявку на повышение тарифа на воду на 750%, передает корреспондент Kazinform.

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    Фото: freepik

    В настоящее время заявка находится на рассмотрении. Если инициатива будет одобрена, тариф для населения вырастет с 100 до 850 тенге за кубометр.

    Такое резкое увеличение может быть связано с высокой степенью износа водопроводных сетей, ростом себестоимости водоснабжения, отсутствием инвестиций в инфраструктуру в прошлые годы, а также повышением цен на топливо, материалы и услуги подрядчиков. Специалисты департамента намерены подробно изучить обоснования, представленные коммунальным предприятием.

    Даже при наличии причин, ведомство обязано проверить экономическую обоснованность повышения. В итоге могут утвердить лишь часть предлагаемой суммы, полностью отказать или внедрить повышение поэтапно — на несколько лет.

    Важно отметить, что рост на 750% — крайне нестандартный показатель, и вряд ли он будет одобрен в полном объёме. Подобные заявки обычно вызывают общественный резонанс, особенно при отсутствии открытых обсуждений с населением.

    Отметим, что в департамент также поступили заявки от других коммунальных предприятий региона:

    • ГКП «Мойынқұм су-Жылу» предлагает повысить тариф на отопление на 241%;

    • ГКП «Жамбыл су» — на 44% за отвод сточных вод;

    • ТОО «Қордай су» запрашивает повышение тарифа на воду на 59,2%.

    Ранее сообщалось, на какие коммунальные услуги изменятся цены в Жамбылской области.

    Также мы писали, что в Шымкенте предложили изменить тариф на воду.

    Теги:
    Цены и тарифы Вода Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
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