В Жамбылской области рассматривают заявку на пересмотр тарифа на воду

В настоящее время заявка находится на рассмотрении. Если инициатива будет одобрена, тариф для населения вырастет с 100 до 850 тенге за кубометр.

Такое резкое увеличение может быть связано с высокой степенью износа водопроводных сетей, ростом себестоимости водоснабжения, отсутствием инвестиций в инфраструктуру в прошлые годы, а также повышением цен на топливо, материалы и услуги подрядчиков. Специалисты департамента намерены подробно изучить обоснования, представленные коммунальным предприятием.

Даже при наличии причин, ведомство обязано проверить экономическую обоснованность повышения. В итоге могут утвердить лишь часть предлагаемой суммы, полностью отказать или внедрить повышение поэтапно — на несколько лет.

Важно отметить, что рост на 750% — крайне нестандартный показатель, и вряд ли он будет одобрен в полном объёме. Подобные заявки обычно вызывают общественный резонанс, особенно при отсутствии открытых обсуждений с населением.

Отметим, что в департамент также поступили заявки от других коммунальных предприятий региона:

ГКП «Мойынқұм су-Жылу» предлагает повысить тариф на отопление на 241%;

ГКП «Жамбыл су» — на 44% за отвод сточных вод;

ТОО «Қордай су» запрашивает повышение тарифа на воду на 59,2%.

Ранее сообщалось, на какие коммунальные услуги изменятся цены в Жамбылской области.

Также мы писали, что в Шымкенте предложили изменить тариф на воду.