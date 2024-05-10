В Жамбылской области чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

В Жамбылской области восемь ветеранов Великой Отечественной войны празднуют 79-летнюю годовщину Победы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев навестил ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил фронтовиков от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото: акимат Жамбылской области

Поздравительное письмо от Президента страны получил 98-летний Муталип Ережепбаев, прошедший войну в составе Прибалтийского фронта. Он участвовал в сражениях за Кенисберг и Берлин. После Великой Победы работал на восстановлении Брестской крепости. Вернулся на Родину в 1950 году, активно участвовал в партийной деятельности, работал в сфере журналистики. Фронтовик награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями, почетный гражданин Таласского района Жамбылской области.

Фото: акимат Жамбылской области

97-летний Иван Федорович Макеев также получил поздравительное письмо от Президента страны. В годы войны он служил разведчиком на Забайкальском фронте, принимал участие в войне с Японией, освобождал города Мукден, Харбин, Чаньчунь. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. После войны трудился в органах внутренних дел.

Фото: акимат Жамбылской области

Глава региона выразил ветеранам благодарность за их ратный подвиг, преданность Родине и самоотверженный труд в послевоенные годы, подчеркнув, что они являются примерами мужества и отваги.

Фото: акимат Жамбылской области

— Помнить и чтить ветеранов Великой Отечественной войны, воспитывать молодежь на героических примерах — наша святая обязанность. Никто не забыт, ничто не забыто. Нынешнее поколение обязано окружить вниманием и заботой ветеранов, тружеников тыла, — отметил Ербол Карашукеев.

Также в этот день заместители акима области поздравили проживающих в областном центре ветеранов Великой Отечественной войны: 103-летнего Григория Владимировича Нещеретнева, 100-летнего Шалданбая Шанбаева, 98-летнего Геннадия Ивановича Иванова.

В Байзакском районе поздравили 99-летнего Рахымжана Мамралиева, в Меркенском районе — 100-летнего Азима Жармухамбетова.

Как сообщалось, сумму в 1,5 млн тенге выделили каждому участнику Великой Отечественной войны в Жамбылской области. На сегодняшний день в регионе проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2020 году в Жамбылской области проживали 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2021 году — 35, в 2022 году — 26. В 2023 году в регионе проживали 17 ветеранов Великой Отечественной войны, а в начале мая 2023 года с 78-й годовщиной Дня Победы поздравляли 15 фронтовиков

Из Жамбылской области в 1941 году на фронт отправились более ста тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять — обладателями Ордена Славы.