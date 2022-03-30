В заповеднике-музее «Танбалы тас» ответили на жалобы посетителей

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Посетитель историко-культурного и природного заповедника-музея «Танбалы тас» удивился взиманием платы за вход на территорию и обставленным забором. Он также пожаловался на неработающий туалет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 марта 2022 года посетил Тамгалы-тас (Писаные скалы) на реке Или. Каждый год приезжаю туда, или сам, или показать гостям. Вчера был неприятно удивлен забором и платным входом (500 тенге с человека). Некий человек в уродской будке не представился, удостоверение свое или бейджик работника не показал, однако предоставил документы (прилагаю) на право пользования и взимания платы. Однако не выдал фискальные чеки - мол, электричества и интернета нет, могу дать билет и приходник. За чеками предложил ехать в Узынагаш - в офис компании», - написал пользователь социальной сети Facebook .

Он считает, что все строения, включая конуру охраны с инспектором, туалет (неработающий), забор должны соответствовать месту - вписываться в природный ландшафт и культуру.

В пресс-службе заповедника музея ответили по пунктам.

«По чекам. Мы предоставляем всем чеки, кому это необходимо. К сожалению, кассовый аппарат там в тот день не работал. А этим людям дали два билета, прописали бумаги. Показали наши прейскуранты. Наш сотрудник не предлагал гостям ехать за чеками в офис в Узынагаш, а просил позвонить в офис, чтобы им предоставили чек в электронном варианте. Также отметим, что 500 тенге за вход на территорию действует с 2018 года.

По транспорту. Это транзитная дорога. Мы не имеем права не пропускать людей сельхозников и МЧС-ников. Если инспектор пропустил автомобиль, то соответственно за нашим объектом есть работа - МЧС и сельхоз. Они всегда проезжают по этой дороге.

По туалету. Нам этот туалет полностью в эксплуатацию не сдали. Там нет воды и света. Но мы над этим работаем.

По строению. Да, мы все пониманием, но в планах есть обустроить территорию. Однако за неделю отремонтировать это не можем, поскольку финансовые затраты не легкие. Те же 500 тенге за вход уходят на благоустройство объекта: побелку, покраску, уборку», - ответили в музее.

Также сообщается, что заповедник-музей в среднем в месяц посещают 10-20 человек. За прошлый год здесь побывало около 1500 посетителей.