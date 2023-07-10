В Западно-Казахстанской области на нескольких участках происходит загорание сухой травы

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Для оперативности тушения в область направлен борт Казавиаспас МЧС с водно-сливным устройством, а также силы и средства Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

На текущий момент по области зарегистрировано более 30 фактов загорания сухой травы, на каждый из которых осуществлены оперативные выезды подразделений МЧС по ЗКО.

В настоящее время ликвидировано 20 загораний сухой травы в г. Уральск, Акжаикском, Теректинском, Бурлинском, Казталовском, Байтерекском районах. На остальных участках тушение продолжается.

На базе ДЧС развернут оперативный штаб в составе которого находятся все коммунальные службы.

Сегодня в 13:20 в Теректинском районе в п. Айтиево произошло загорание сухой травы. Предварительная площадь пожара 50 га.

Ведутся работы по локализации пожара. Для профилактики отравления угарным газом 44 человека поселка эвакуированы в безопасные места, из них 16 детей.

Угрозы населенному пункту нет.

В тушении пожара задействованы силы и средства в количестве более 100 человек, 10 единиц техники ДЧС ЗКО, ДПФ, «Казавтотревел», МИО и местное население.

На месте находятся аким области и начальник ДЧС.

На данный момент наиболее сложная обстановка складывается в поселке Новопавловка. Предварительная площадь пожара 25 га, где есть угроза перехода горения на лесной массив. В тушении пожара задействованы порядка 20 человек и 3 ед. техники ДЧС.

Также на контроле находится загорание вблизи п. Жана Омир, где площадь загорания устанавливается. На месте работают силы ДЧС, ДПФ и Лесхоза в составе около 20 человек и более 5 единиц техники. Дополнительно направлены 2 водовоза Управления строительства и автодорог.

В поселке Болашак Казталовского района происходит загорание сухой травы. Ориентировочная площадь загорания 4800 га. В тушении пожара задействованы порядка 70 человек и 13 единиц техники ДЧС, НГПС «Семсер», МИО.

32 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Актюбинской области отправились для оказания помощи в ЗКО.