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В законодательство РК предлагается ввести термин «битумохранилище»

Автор:  
Арайлым Мұрат
17 Марта 2022, 12:59
В законодательство РК предлагается ввести термин «битумохранилище»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в ходе круглого стола в Мажилисе предложил ввести в законодательство термин «битумохранилище», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рынке первичной реализации дорожного битума доминируют 3 игрока: Каражанбасмунай, Petrosun и Газпромнефть-Битум Казахстан (в настоящее время - ТОО «Казахбитум»). Здесь интересная ситуация сложилась. Актауский битумный завод. Ежегодно одна компания в начале года выкупает весь объем битума, после этого битум реализуется через посредников по жестким схемам. К концу года, к сезону, когда выделяются бюджетные средства, стоимость битума достигает 200 тысяч тенге. Стартовая цена начинается с 65-70 тысяч тенге», - пояснил глава Агентства по защите и развитию конкуренции.

По словам Серика Жумангарина, достаточно тяжело этот процесс регулировать. В этом вопросе есть огрехи бюджетного законодательства и посредников, считает спикер.

«В этом году убираем посредников. В законодательство предлагаем ввести термин «битумохранилище». Завод будет продавать непосредственно владельцам только инфраструктуры. Соответственно ведется беседа с Министерством индустрии, чтобы с той стороны укрепить эти требования. Дорожно-строительные компании не имеют права покупать битум у посредников, у которых нет инфраструктуры, хранилища и наличия битума. Все это замкнет цепочку. Бумажные посредники уйдут с рынка», - добавил глава АЗРК.


Мажилис   Экономика   Серик Жумангарин   АЗРК  
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