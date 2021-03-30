Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

В южных регионах возможен недостаток влаги во время посевной кампании – Минсельхоз РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
30 Марта 2021, 15:09
В южных регионах возможен недостаток влаги во время посевной кампании – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В южных регионах возможен недостаток влаги во время посевной кампании. Об этом сообщил руководитель управления мелиорации Департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Медет Жадигерулы на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью предотвращения этой опасности в феврале по инициативе Министерства экологии, с участием акиматов областей, Министерства сельского хозяйства, водохозяйственных организаций и сельхозтоваропроизводителей на юге страны был проведен ряд совещаний. По итогам этих совещаний водохозяйственным организациям поручено для подготовки к оросительному сезону завершить оросительные системы до мая. Были внесены предложения по строгому соблюдению порядка полива, отпуска воды и, сельхозтоваропроизводителям по сокращению площадей под культуры, требующие много воды. Кроме того, со стороны Министерства экологии в настоящее время продолжаются работы по накоплению воды в водохранилищах», – сказал М. Жадигерулы.

В ходе брифинга директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов сообщил, что в южных регионах посевная кампания уже началась, засеяно 103,4 тысячи гектаров. Это зерновые культуры, картофель, овощи и многолетние травы. Всего, по его словам, в 2021 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,8 млн гектаров, что на 186 тысяч гектаров, или на 0,8% больше показателя прошлого года.


Минсельхоз   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году