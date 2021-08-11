В южных областях Казахстана сохраняется процесс маловодья – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По оперативным данным акиматов областей средняя урожаемость зерновых культур составила 12,3 центнера за га, что на 35% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, в текущем году отсутствие осадков в ряде регионов сопровождался высокой атмосферной температурой. В южных областях сохраняется процесс маловодья. Указанные обстоятельства негативно повлияли на озимость зерновых культур. Так, по оперативным данным акиматов областей, средняя урожаемость зерновых культур составила 12,3 центнера за га, что на 35% меньше урожайности по сравнению с прошлым годом», - отметил и. о. министра сельского хозяйства.

По его словам, в разрезе областей темпы роста валовой продукции сельского хозяйства выше республиканского отмечено в шести областях.

«Это Акмолинская, Жамбылская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Костанайская области. В животноводстве наблюдается рост численности скота и птиц всех видов. Так, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 4,8% и составила 9 млн голов, овец и коз – на 2,5%, лошадей – на 9,4% , птиц - на 7,1%», - сказал Ербол Карашукеев.