В Японии состоялся круглый стол «Новый Казахстан»
В ходе мероприятия были обсуждены основные положения Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Участники мероприятия были информированы о ходе реализации политических и социально-экономических реформ.
Особое внимание было уделено важным политическим инициативам, таким как переход от суперпрезидентской формы к президентской республике с сильным парламентом, что будет способствовать дальнейшему развитию страны и демократизации нашего общества.
Посол Казахстана Сабр Есимбеков отметил, что в послании Главы государства определена цель повышения участия граждан в управлении государством. Участники круглого стола поддержали поставленную цель по дальнейшему повышению эффективности государства, прозрачности и конкурентоспособности политического процесса. Японские друзья Казахстана также выразили поддержку цели консолидации казахстанского общества как главного фактора дальнейшего прогресса.
Участники также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, обозначив новые направления по расширению казахстанско-японского взаимодействия.
Кроме того, в рамках мероприятия прошла церемония вручения ордена «Достық» ІІ степени известному исследователю истории Казахстана, профессору университета Хоккайдо Томохико Уяме, специализирующемуся на истории казахской интеллигенции начала XX века, и юбилейной медали «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» первому послу Японии в Казахстане Акире Мацуи, работавшему в Казахстане в период с 1993 по 1996 гг., награжденным указами Президента РК.
Награжденные выразили благодарность руководству и народу Казахстана за высокую награду и пожелали дальнейшего процветания. Профессор Т. Уяма, подчеркнув, что данную награду посвящает всему исследовательскому корпусу и своим казахстанским коллегам, передал свои чувства благодарности и теплые пожелания на казахском языке.