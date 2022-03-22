В Японии состоялся круглый стол «Новый Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь праздника Наурыз, а также в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Японией, Посольством РК в Японии организован круглый стол с участием японских друзей Казахстана, а также проведена церемония награждения орденом «Достык» и медалью «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе мероприятия были обсуждены основные положения Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Участники мероприятия были информированы о ходе реализации политических и социально-экономических реформ.

Особое внимание было уделено важным политическим инициативам, таким как переход от суперпрезидентской формы к президентской республике с сильным парламентом, что будет способствовать дальнейшему развитию страны и демократизации нашего общества.

Посол Казахстана Сабр Есимбеков отметил, что в послании Главы государства определена цель повышения участия граждан в управлении государством. Участники круглого стола поддержали поставленную цель по дальнейшему повышению эффективности государства, прозрачности и конкурентоспособности политического процесса. Японские друзья Казахстана также выразили поддержку цели консолидации казахстанского общества как главного фактора дальнейшего прогресса.

Участники также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, обозначив новые направления по расширению казахстанско-японского взаимодействия.

Кроме того, в рамках мероприятия прошла церемония вручения ордена «Достық» ІІ степени известному исследователю истории Казахстана, профессору университета Хоккайдо Томохико Уяме, специализирующемуся на истории казахской интеллигенции начала XX века, и юбилейной медали «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» первому послу Японии в Казахстане Акире Мацуи, работавшему в Казахстане в период с 1993 по 1996 гг., награжденным указами Президента РК.

Награжденные выразили благодарность руководству и народу Казахстана за высокую награду и пожелали дальнейшего процветания. Профессор Т. Уяма, подчеркнув, что данную награду посвящает всему исследовательскому корпусу и своим казахстанским коллегам, передал свои чувства благодарности и теплые пожелания на казахском языке.