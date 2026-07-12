В Японии пройдет забег в стиле Super Mario

В японском Саппоро 13 сентября состоится тематический забег по мотивам Super Mario. Участников ждут музыкальное сопровождение из знаменитой серии видеоигр, встречи с персонажами Nintendo, фотозоны и памятные сувениры, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo .

Необычное спортивное мероприятие пройдет на острове Хоккайдо и станет первым забегом в стиле Super Mario, организованным в Японии.

Организатором выступает компания Doshin EC Inc. Маршрут протяженностью 2,5 километра пройдет внутри и вокруг стадиона Daiwa House Premist Dome в Саппоро. На протяжении всей дистанции будет звучать музыка из игр серии Super Mario.

Для участников подготовят тематические фотозоны с Марио и другими героями франшизы. Организаторы также обещают сюрприз на финише.

Сообщается, что каждый зарегистрированный участник получит фирменные сувениры, включая футболку, кепку, полотенце и памятную медаль ограниченной серии. На площадке мероприятия также будут продаваться эксклюзивные товары.

Фото: Pexels

Количество мест ограничено — принять участие смогут до 6 тысяч человек. Регистрация открывается на официальном сайте мероприятия. Стоимость участия составляет 6600 иен (около 41 доллара США) для школьников старших классов и взрослых, а для детей от трех лет до младшего школьного возраста — 5500 иен.

Посетить площадку смогут и те, кто не планирует участвовать в забеге. Для гостей организуют игровые зоны для детей, а также предложат протестировать игровую консоль Nintendo Switch 2.

Франшиза Super Mario, созданная компанией Nintendo в 1985 году, остается одной из самых популярных серий видеоигр в мире. Ее главный герой — водопроводчик Марио — давно стал одним из самых узнаваемых персонажей игровой индустрии.

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