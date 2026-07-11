Голливуд ищет неизвестных подростков по всему миру на роли в аниме «Наруто»

Как сообщается на официальном сайте франшизы, сейчас ведется поиск исполнителей ролей участников Команды 7 — Наруто Узумаки, Саске Учихи и Сакуры Харуно. Подбор актеров на остальные роли пройдет позже.

Режиссер картины Дестин Дэниел Креттон отметил, что для него большая честь впервые перенести вселенную «Наруто» на большой экран.

— Истории Кисимото-сэнсэя вдохновили поколения поклонников по всему миру. Для меня большая честь впервые перенести его мир и персонажей на большой экран в формате игрового фильма. Я рад объявить о начале всемирного кастинга для нашей Команды 7 и воплотить невероятную вселенную «Наруто» в жизнь, — заявил Креттон.

Фото: EPA/TOMOYUKI KAYA

Создатель манги Масаси Кисимото также поделился эмоциями по поводу будущей экранизации, признавшись, что до сих пор не может поверить в происходящее.

— Сейчас в моей жизни происходят одно чудо за другим. Моя работа, «Наруто», действительно становится голливудским фильмом! И еще большим чудом стало то, что режиссером станет единственный и неповторимый Дестин Дэниел Креттон. Я до сих пор не могу в это поверить! Если уже произошло столько чудес, надеюсь, впереди нас ждет еще больше. С нетерпением жду удивительных встреч с талантливыми и увлеченными актерами. Не могу дождаться момента, когда увижу своих персонажей на экране, — отметил Кисимото.

Ранее сообщалось, что американская компания Wonderhill Studios при поддержке правительства Грузии создаст совместное предприятие с грузинскими партнерами для съемок фильма в Казахстане.