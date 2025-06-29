В Якутске прошли Дни культуры Астаны

В рамках мероприятия Посол Казахстана в России Даурен Абаев и Аким Астаны Женис Касымбек провели встречу с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.

Стороны обсудили основные направления сотрудничества, а также отметили возросшую за последние годы интенсивность взаимных контактов.

В частности, в 2024 году товарооборот регионов Казахстана и Якутии составил порядка $168 млн, что на 4% выше показателя 2023 года. Кроме того, перспективными направлениями для взаимовыгодного сотрудничества являются туризм, IT-сфера, сельское хозяйство, лесная и добывающая промышленность.

Активно реализуются и культурно-гуманитарные проекты. В прошлом году в Казахстане с успехом прошли Дни Якутии, гастроли якутских творческих коллективов, Дни якутского кино. Стороны обменялись спортивными делегациями на VIII летних играх «Дети Азии» и V Всемирных играх кочевников. Казахстанские школьники традиционно участвуют в международных олимпиадах «Туймаада».

Фото: Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Астаны и Правительством Республики Саха. Согласно документу, стороны будут устанавливать взаимовыгодные связи в областях, представляющих взаимный интерес, стимулированию контактов деловых кругов и заинтересованных организаций.

Ярким событием Дней культуры Астаны в Якутии стал гала-концерт с участием ведущих артистов и творческих коллективов столицы Казахстана. Публика тепло приняла выступления мастеров сцены, продемонстрировавших все богатство национального музыкального искусства.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

Фото: Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации