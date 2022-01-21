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В WhatsApp вновь распространяют фейковую рассылку о сборе денег

21 Января 2022 12:49
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В WhatsApp вновь распространяют фейковую рассылку о сборе денег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы вновь распространяют детскую фотографию с призывами переслать ее друзьям и знакомым. Снимок сопровождается голосовым сообщением, в котором говорится о том, что компания WhatsApp оплатит лечение девочки, изображенной на фото, если сообщение перешлют достаточное количество раз. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Точно такое же голосовое сообщение циркулировало в Казнете весной 2021 года. Тогда с ним распространялась фотография совершенно другой девочки. Позже представители волонтерского движения Риддера Lider.kz сообщили, что снимок является спамом и призвали остановить его распространение. Подробнее об этом случае мы писали ранее.

Получение каких-либо выплат от WhatsApp за пересылку сообщений невозможно. Дело в том, что все сообщения и звонки в мессенджере зашифрованы и сотрудники компании не знают, кто, кому и что именно пересылает.

Отметим, что рассылки с призывами помочь больным детям, распространив то или иное сообщение, также популярны в англоязычном сегменте Сети. Ранее пользователям сообщали о ребенке, страдающем от редкого заболевания кожи, а также о слепом младенце, которому якобы была необходима дорогостоящая медицинская помощь.

Характерной чертой подобных рассылок является полное отсутствие конкретных данных. В них не указано ни место проживания, ни имя, ни точный диагноз больного. В то же время, когда сбор на лечение детей ведут официально зарегистрированные благотворительные организации, информация такого рода всегда указывается.

Следовательно, рассылка о сборе денег через WhatsApp является фейковой, и доверять ей не нужно.

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#Общество   #Фейки  
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