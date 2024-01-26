В WhatsApp распространяют фейк от департамента юстиции Павлодарской области
Пользователи WhatsApp пересылают уведомление со ссылкой на департамент юстиции Павлодарской области. Якобы по указу судебных исполнителей на получателя сообщения будет наложен административный штраф, заблокированы все банковские счета и личные данные, запрещен выезд за пределы РК и недоступны услуги ЦОНа. Чтобы получить подробную информацию, предлагается связаться с судебным исполнителем. Это мошенничество, передает агентство Kazinform со ссылкой на stopfake.kz.
Департамент юстиции Павлодарской области сообщает, что никакого отношения к рассылке не имеет. Так действуют аферисты.
- Мошенники представляются сотрудниками департамента либо частными судебными исполнителями и сообщают о необходимости погасить административный штраф, задолженность. Утверждают, что будут заблокированы банковские счета, водительское удостоверение и т. д. А также оставляют номер телефона для связи. Департамент юстиции убедительно просит не сообщать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам (Ф. И. О., ИИН, адрес, телефон). Руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS. Также не нужно связываться с мошенниками по предоставленному телефону либо переходить по каким-либо ссылкам. В случае столкновения с фактами мошенничества просим обращаться в правоохранительные органы. Также убедительно просим жителей области разъяснить пожилым родственникам об опасности интернет-мошенничества. Не доверяйте звонкам незнакомых лиц, — сказано в официальном сообщении пресс-службы департамента юстиции Павлодарской области.
Сведения о деятельности департамента юстиции можно получить, позвонив по телефонам: 8(7182) 32-67-04, +7-708-466-67-15.
- В случае поступления звонков от лиц, требующих погашения задолженности, вы можете проверить информацию о наличии либо отсутствии в отношении вас исполнительного документа посредством Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (aisoip.adilet.gov.kz), — напоминает пресс-служба департамента юстиции.