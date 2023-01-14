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В выборах сенатора в Костанайской области принимают участие 255 депутатов маслихатов

14 Января 2023, 10:56
В выборах сенатора в Костанайской области принимают участие 255 депутатов маслихатов

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае в Жастар Сарайы пройдут выборы депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 10:00 утра распахнул свои двери Жастар Сарайы. Здесь же проходит регистрация выборщиков по районам и городам Костанайской области. При входе в общий зал установлен ознакомительный стенд с информацией о кандидатах.

Изначально от региона было подано 5 заявлений, но двое кандидатов не прошли регистрацию в ЦИК РК. На сегодня от Костанайской области представлены три кандидата в сенаторы.

«Уважаемые депутаты маслихатов всех уровней. На повестке дня совместного заседания выборщиков один вопрос - о выборах депутата в сенат Парламента РК от Костанайской области. На совместном заседании присутствуют 255 депутатов, остальные 8 отсутствуют по уважительным причинам»,- сообщил на открытии собрания секретарь Костанайского областного маслихата Сайлаубек Ещанов.

Ранее сообщалось, что 14 января, в Казахстане состоятся выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата. Всего по республике документы подавали более 130 претендентов.

Голосование на избирательных участках начнется в 11:00 по времени столицы.


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