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    Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане

    14 Января 2023, 07:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 14 января, в Казахстане состоятся выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата. Всего по республике документы подавали более 130 претендентов.

    Голосование на избирательных участках начнется в 11:00 по времени столицы.

    В список выборщиков по республике включено 3167 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Туркестанской области – 317 и Костанайской области – 263, наименьшее в городах Алматы – 38, Астана - 31, Шымкент - 30.

    Со списком кандидатов в депутаты Сената можно ознакомиться по ссылке.

    Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК началось с 29 ноября 2022 года и продлилось 16 дней.

    В соответствии с Законом РК «О выборах» 24 декабря 2022 года в 18:00 была приостановлена регистрация кандидатов в депутаты Сената Парламента РК.

    13 января в 00:00 часов завершилось проведение предвыборной агитации кандидатов. Таким образом, согласно календарному плану, завершились все предвыборные мероприятия, связанные с организацией и проведением дня голосования.

    В день выборов посредством интернет-ресурса Центризбиркома будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования.

    Итоги выборов депутатов Сената в целом по республике устанавливаются Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов не позднее 20 января 2023 года.

    Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.

    26 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента в связи с окончанием конституционного срока полномочий депутатов Сената избранных в 2017 году.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Выборы
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