В Восточном Казахстане отметили День независимости

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области в рамках празднования Дня независимости прошло свыше 370 мероприятий с участием более 500 тысяч человек, передает МИА «Казинформ».

Накануне праздника состоялся молодежный форум «Алау-2019», где были награждены самые талантливые и активные представители молодого поколения, открыт Дом учителя, в котором преподаватели области могут повышать профессиональную квалификацию, презентован новый литературный зал Оралхана Бокея. Кроме того, в Усть-Каменогорске состоялось открытие самого большого в области торгово-развлекательного центра «ADK». Также на территории Левобережного комплекса открылись 2 ледовые площадки для массового катания на коньках.





В городе Семее счастливым новоселам вручены ключи от 40 квартир в новом доме микрорайона Карагайлы.

5 тыс. восточноказахстанцев стали свидетелями торжественного открытия многопрофильного культурно-спортивного комплекса, в котором состоялись вручение государственных наград и праздничный концерт. Теперь жители Семея смогут здесь заниматься плаванием, фитнесом, волейболом, футболом, борьбой, а таже отдыхать всей семьей. Оснащение по мировым стандартам и масштаб комплекса позволяют проводить в нем мероприятия международного уровня.





В рамках дня открытых дверей на следующий день для гостей и горожан в новом комплексе состоялся торжественный концерт, где звучали песни из репертуара известной казахстанской оперной певицы Бибигуль Тулегеновой. Так земляки поздравили ее с юбилеем. Здесь же была озвучена важная инициатива - в ближайшее время городской Дворец культуры в Семее будет назван в честь любимой земляками Бибигуль Ахметовны.





В День независимости семейчане приняли участие в поэтическом вечере «Казахстан в нашем сердце» в театре имени Абая. 3 театральных коллектива – имени Абая, Ф.М. Достоевского и «Дарига-ай» создали особую атмосферу для зрителей разных поколений, поэтическим словом воспевая достижения независимости.

Во всех городах и районах области прошли тематические фестивали, конкурсы, круглые столы и встречи, концерты и спортивные первенства.

Праздничный день в областном центре завершился масштабным концертом на площади Республики. Традиционно посмотреть концерт, посвященный Дню независимости, пришли тысячи горожан. Несмотря на холодную погоду, жители и гости областного центра подпевали и танцевали вместе с вокальными группами «Нон-стоп» и «Best Voice», группами «Ньютон» и «Әлем сазы». В завершение вечера для усть-каменогорцев выступили гости города - эстрадная группа «Фаворит», которые исполнили свои лучшие хиты «Туған дала», «Астана», «Сен», «25 Айхай», «Махаббат».

Отметим, что за годы независимости индустриально-аграрный Восточный Казахстан внес свой весомый вклад в развитие страны. В области в мире и согласии проживают 105 этносов, действуют 13 домов дружбы, сплотивших 123 этнокультурных объединения.

Цифры наглядно демонстрируют достижения ВКО. За 28 лет объем валового регионального продукта на душу населения вырос с 116 тыс. тенге до 2,6 млн тенге (в 22,4 раза). Объем производства промышленной продукции вырос в 52 раза, объем валовой продукции сельского хозяйства - в 51 раз. В 7 раз увеличился объем внешнеторгового оборота. В развитие региона привлечено около 4 трлн тенге инвестиций. Каждая десятая семья восточноказахстанцев улучшила свои жилищные условия, было построено 7 млн кв. м жилья. Открыта 141 новая школа, в том числе 97 взамен аварийных.





Благодаря эффективной работе в сфере здравоохранения продолжительность жизни в области увеличилась с 64 до 72 лет. Все это является результатом воплощения в жизнь государственных и отраслевых программ, которые стали залогом повышения качества жизни казахстанцев.



