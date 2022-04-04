Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В Восточном Казахстане может появиться два новых района

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Апреля 2022, 19:34
В Восточном Казахстане может появиться два новых района

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Депутаты областного маслихата ВКО проголосовали о присвоении наименований образовываемой Абайской области, а также Аксуатскому и Самарскому районам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В Восточном Казахстане состоялись публичные слушания постоянных комиссий областного маслихата.

Участники обсудили внесение на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии предложения о присвоении наименований образовываемой Абайской области, Аксуатскому и Самарскому районам.

За это решение депутаты областного маслихата проголосовали единогласно.


Восточно-Казахстанская область   Регионы   Маслихат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике