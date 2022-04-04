В Восточном Казахстане может появиться два новых района

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Депутаты областного маслихата ВКО проголосовали о присвоении наименований образовываемой Абайской области, а также Аксуатскому и Самарскому районам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В Восточном Казахстане состоялись публичные слушания постоянных комиссий областного маслихата.

Участники обсудили внесение на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии предложения о присвоении наименований образовываемой Абайской области, Аксуатскому и Самарскому районам.

За это решение депутаты областного маслихата проголосовали единогласно.