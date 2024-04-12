В Восточно-Казахстанской области ожидают вторую волну паводков

По словам старшего инженера управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Аяулым Кекиевой, в Восточно-Казахстанской области завершилась первая волна паводка. Сейчас регион готовится к второй волне, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, площадь снежного покрова составляет 53%. Во многих районах снегозапасы и содержание в них воды выше нормы в 1,5-2 раза. В целях изучения паводковой обстановки постоянно ведутся аэровизуальные обследования.

- Учитывая высоту снежного покрова и влагозапасы на горных территориях региона, плюсовую температуру воздуха, в том числе в ночное время и возможные осадки, к средине апреля ожидается вторая волна паводка и подъем уровней воды горных рек (Бухтарма, Ульба, Уба, Тургусун, Курчум, Калжир и Хамир), – заявила Аяулым Кекиева на брифинге в СЦК.

Она уверяет, что ситуация находится под контролем. В регионе в штатном режиме работают 132 гидротехнических сооружения, на плотинах превентивно снижен уровень воды, усилен мониторинг по пропуску талых вод и по прохождению заторов на реках, проводится объезд паводкоопасных участков.

Ранее в Казгидромет сообщили, что в ряде регионов горы все еще покрыты снегом. При этом резкое потепление и сильные дожди могут спровоцировать таяние снега и возникновение дождевых паводков в стране.





