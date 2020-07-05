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В Восточно-Казахстанской области откроют 31 объект ко Дню столицы

5 Июля 2020, 21:13
В Восточно-Казахстанской области откроют 31 объект ко Дню столицы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане 22-летие столицы встречают открытием социальных объектов, сданных в эксплуатацию в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости», передает МИА «Казинформ».

В села Капанбулак, Конырбеик, Кентарлау Жарминского района, Манырак Тарбагатайского района пришла качественная питьевая вода. Здесь реализованы проекты по строительству новых водопроводных сетей.

Череда праздничных событий в Восточном Казахстане была ознаменована открытием спортивных площадок для занятий футболом, волейболом, баскетболом, street workout в четырёх сёлах Аягозского и двух сёлах Жарминского районов.

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Не менее радостное событие произошло в Бородулихинском районе - открыт культурно-досуговый Центр «Jana Dem». Местные жители давно ждали этого момента и, наконец, в селе появился очаг культуры.

В городах и селах области появились новые детские игровые площадки, благоустроены скверы и аллеи, которые будут радовать местных жителей долгие годы и напоминать о празднике, которым гордится вся страна.

Завтра, в День столицы, в ВКО состоится ряд знаковых событий, в том числе вручение ключей от новых квартир многодетным семьям города Усть-Каменогорска и Жарминского района, ввод в эксплуатацию новой школы и открытие сквера по проспекту Нурсултана Назарбаева в областном центре.

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Восточно-Казахстанская область   ЖКХ   Строительство   Регионы Казахстана   День столицы   Общество  
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