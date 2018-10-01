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В Восточно-Казахстанском университете заявили о повышении зарплаты

14 Октября 2018 14:17 104
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В Восточно-Казахстанском университете заявили о повышении зарплаты

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - После первого обсуждения Послания Президента РК руководство ВКГТУ им.Д.Серикбаева приняло решение повысить заработную плату профессорско-преподавательскому составу на 30 процентов и на 20 процентов персоналу, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

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Как отметил ректор вуза Жасулан Шаймарданов, одним из важных направлений в Послании является тема благополучия всех граждан Казахстана.

Помимо повышения заработной платы, в ВКГТУ разработан план мероприятий в рамках которого, университет сможет качественно и эффективно выполнять задачи, поставленные Президентом.

Так, для роста увеличения своих доходов ВКГТУ намерен пересмотреть систему снижения расходов за счет модернизации системы водо-, электро-, теплоснабжения и внедрения «умных» технологий.

В области развития агропромышленного комплекса, вуз намерен оказать поддержку экспортеров этой области. В первую очередь, подразумевается разработка на базе Veritas проекта «АПК», включающего прикладные исследования и подготовку кадров для «АПК», направленную на внедрение информационных технологий обучающих программ «Точное земледелие». Также в этом направлении будут вестись научно-инновационные проекты, направленные на повышение эффективности в горно-обогатительной, нефтегазовой отраслях, высокотехнологичной медицине. 

В рамках обсуждения Послания была затронута тема повышения качества жизни, через практикоориентированные обучающие программы, разработку системы оценки качества и эффективности этих программ, качественную работу Центра карьеры, запуск  новых услуг медицинского сервиса на территории вуза и так далее.

Также университет планирует строительство нового общежития для студентов, развитие научной инфраструктуры, аудит и модернизация учебных лабораторий и аудиторий, развитие ландшафта университета. 

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Людмила Малько

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