Новости
В воскресенье в столице перекроют движение по мосту на шоссе Алаш
7 Ноября 2020 22:44
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 ноября в Нур-Султане в связи с проведением дорожно-строительных работ в столице с 12:00 до 18:00 планируется перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка от улицы Валиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Новости по темеНа дорогах Казахстана начались работы по зимнему содержанию О готовности к зимнему периоду рассказали в Акмолинской области Алик Шпекбаев проверил качество ремонта дороги в Костанайской области
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - отметили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Названы предварительные сроки запуска завода по выпуску вакцины против COVID-19 в Жамбылской области
- 98 участковых инспекторов не хватает в Павлодарской области
- По вопросам вводимых с 9 ноября ограничений консультируют павлодарцев в контакт-центре 109
- Более 100 человек во время карантина обнаружили в одном из ночных клубов столицы
- Будут ли строить на территории урочища Бозжыра отель - комментарий акимата области
- В краже посылок со склада «Казпочты» подозревают жителя столицы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047