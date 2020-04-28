В ВКО засеют более миллиона гектаров

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Вслед за южными регионами к посевной приступили аграрии Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

В текущем году в ВКО будет засеяно 1,3 млн гектаров – на 6,8 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. При этом, объем ярового сева составляется 1 млн 98 тысяч гектаров.

В основном в регионе засеют зерновые и зернобобовые, а также масличные культуры – 559,3 тысячи (41% от общей посевной площади) и 481 тысячу гектаров (35,1%), соответственно. В доле масличных, традиционно, преобладает подсолнечник – более 445 тысяч гектаров.

Кроме этого, большая посевная площадь – почти 292 тысячи гектаров – выделена под кормовые культуры.

Также на 19 тысячах гектаров разместят картофель, на 16 тысячах – овощи и бахчевые. Это около 2,5% от всего размера посевной площади в ВКО.

В весенне-полевых работах будет задействовано 16,6 тысяч тракторов, более 5 тысяч грузовых автомобилей, 93 посевных комплекса, более 11 тысяч сеялок, плугов и культиваторов. Готовность тракторов составляет 98%, остальной техники – 100%.

Весенне-полевые работы будут проводить более 2,5 тысяч крупных и средних хозяйств области. Для проведения посевной региону выделено 30 тысяч тонн дизельного топлива с Павлодарского нефтехимического завода. На март определены 8 тысяч тонн, на апрель – 9 тысяч, на май – 8 тысяч, на июнь - 5 тысяч тонн. Акиматами городов и районов определены операторы по их доставке.

В текущем году из областного бюджета выделено более 5,4 млрд тенге в виде субсидий. В том числе на поддержку семеноводства – 2,7 млрд, на удешевление стоимости минеральных удобрений – 1,7 млрд, -на удешевление пестицидов – 1,4 млрд тенге.

Кроме того, для дополнительного финансирования посевной через АО «Аграрная кредитная корпорация» фермерам выдано под льготный процент более 2,4 млрд тенге.

В настоящее время в Восточно-Казахстанской области проводятся предпосевная обработка почвы и работы по закрытию влаги. В Урджарском, Зайсанском и Тарбагатайском районах уже приступили к яровому севу зерновых культур.