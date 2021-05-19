В ВКО запускают проект для инвесторов по строительству студенческих общежитий

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках пяти социальных проектов АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК застройщикам предлагается построить или реконструировать за свой счет студенческое общежитие, с последующим размещением госзаказа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В Восточном Казахстане дефицит в студенческих общежитиях составляет порядка 3 тысяч койко-мест.

«Мы предлагаем инвесторам построить общежитие с последующим обеспечением его государственным заказом на 8 лет. Так, после ввода в эксплуатацию для построенного общежития на 1 койко-место государство в год будет выделять 122 МРП (355 тысяч тенге), для Алматы эта сумма составляет 144 МРП. Если же здание было реконструировано, то – 47 МРП (137 тысяч тенге), с ежегодной индексацией к МРП. Механизм уже отработан, заказчиком выступает МОН РК, оператором - наш Финансовый центр», - сообщил представитель АО «Финансовый центр» Акжол Курмансеит в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций ВКО.

Кроме выплат по госзаказу, инвесторам предлагаются дополнительные стимулирующие инструменты в виде субсидирования банковского займа через фонд «Даму», предоставления готовых ПСД, платы студентами за проживание (в среднем 10 тысяч тенге) и дохода от коммерческих площадей.

Подобные проекты уже реализованы в городах Алматы, Шымкент, Тараз.

Вместе с тем, по тому же принципу АО «Финансовый центр» предлагает инвесторам строить или реконструировать частные школы и школы-интернаты в регионе в рамках подушевого нормативного финансирования. Оплата за 1 ученическое место в частной школе в рамках госзаказа будет составлять при строительстве – 96 МРП (280 тысяч тенге), при реконструкции – 47 МРП (137 тысяч тенге). Также государством будут оплачиваться операционные расходы на весь период деятельности школы (минимум 20 лет), которые зависят от уровня предоставляемого образования, в среднем 470 тысяч тенге.