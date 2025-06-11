В ВКО возвращённые активы идут на нужды сёл и городов

Об этом сообщили на расширенном заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в регионе.

По данным прокуратуры, в области строятся медицинские объекты и модернизируется коммунальная инфраструктура.

Сразу в нескольких населённых пунктах решаются вопросы, которые годами оставались без внимания. В селе Волчанка Шемонаихинского района возводят врачебную амбулаторию. В посёлке Асубулак, а также в селах Бозанбай и Отрадное Уланского района реализуют проекты по обеспечению централизованным водоснабжением. В общей сложности доступ к питьевой воде получат 3,6 тысячи человек.

Модернизация коммунальных сетей также ведётся в посёлке Большая речка Шемонаихинского района. Ранее жители этого и других сёл сталкивались с перебоями в водоснабжении и отсутствием условий для получения базовых услуг.

— Мы считаем принципиально важным направлять возвращённые активы не просто в экономику, а туда, где они необходимы людям. Реализуем семь проектов в сферах медицины и инфраструктуры — от амбулатории до систем водоснабжения. Общая сумма — свыше 65 миллиардов тенге, — сообщил прокурор Восточно-Казахстанской области Алмат Байшулаков.

В числе крупных городских проектов — строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске и нового больничного комплекса в Риддере. Последний заменит существующую больницу, которая работает уже более 70 лет и расположена в разрозненных корпусах.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области на возвращенные активы построили два медучреждения.