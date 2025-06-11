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    13:44, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    В ВКО возвращённые активы идут на нужды сёл и городов

    В Восточно-Казахстанской области продолжается реализация социальных проектов за счёт средств, возвращённых в рамках работы по возврату незаконно выведенных активов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В ВКО возвращённые активы идут на нужды сёл и городов
    Фото: информационный центр ВКО

    Об этом сообщили на расширенном заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в регионе.

    По данным прокуратуры, в области строятся медицинские объекты и модернизируется коммунальная инфраструктура.

    Сразу в нескольких населённых пунктах решаются вопросы, которые годами оставались без внимания. В селе Волчанка Шемонаихинского района возводят врачебную амбулаторию. В посёлке Асубулак, а также в селах Бозанбай и Отрадное Уланского района реализуют проекты по обеспечению централизованным водоснабжением. В общей сложности доступ к питьевой воде получат 3,6 тысячи человек.

    Модернизация коммунальных сетей также ведётся в посёлке Большая речка Шемонаихинского района. Ранее жители этого и других сёл сталкивались с перебоями в водоснабжении и отсутствием условий для получения базовых услуг.

     — Мы считаем принципиально важным направлять возвращённые активы не просто в экономику, а туда, где они необходимы людям. Реализуем семь проектов в сферах медицины и инфраструктуры — от амбулатории до систем водоснабжения. Общая сумма — свыше 65 миллиардов тенге, — сообщил прокурор Восточно-Казахстанской области Алмат Байшулаков.

    В числе крупных городских проектов — строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске и нового больничного комплекса в Риддере. Последний заменит существующую больницу, которая работает уже более 70 лет и расположена в разрозненных корпусах.

    Ранее сообщалось, что в Акмолинской области на возвращенные активы построили два медучреждения.

     

    Теги:
    Инфраструктура Возврат активов Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Прокуратура
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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