РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    В ВКО выявили схемы хищения бюджетных средств переселенцами

    переселенцы, переселение, путешествие, кандасы, туризм, туристы, чемодан, переезд
    Фото: search.woretadhug.live

    Прокуратура Восточно-Казахстанской области в ходе проверки соблюдения правил добровольного переселения лиц выявила преступные схемы хищения бюджетных средств, выделенных на покупку жилья для переселения граждан из других стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Установлено, что указанные средства были обналичены и похищены через фиктивные договоры купли-продажи и сговоры с продавцами жилья. В некоторых случаях, хищения проводились с участием должностных лиц карьерных центров.

    К примеру, три семьи, переселившиеся из Монголии в начале 2024 года, заключили договоры на покупку жилья на общую сумму 18 млн тенге, из них 9 млн тенге якобы уплачены переселенцами до подписания договоров, а оставшаяся сумма перечислена Центром на счета продавцов.

    Затем продавцы обналичивали деньги и возвращали их переселенцам, которые потратили их на личные нужды, включая покупку автомобиля.

    В другом случае, переселенец заключил договор купли-продажи дома на сумму 8 млн тенге, из которых 4 млн тенге оплачены через сертификат экономической мобильности. Вместе с тем установлено, что приобретенный дом разрушен и не пригоден для проживания, а договор заключен фиктивно с целью незаконного получения денежных средств.

    По данным фактам прокуратурой области начато досудебное расследование, сведения о фигурантах в интересах следствия не разглашаются.

    Как сообщалось ранее, приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 30 мая 2024 года обновлены правила добровольного переселения кандасов и переселенцев в Казахстане.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Жилье Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    telegram