В ВКО выявили схемы хищения бюджетных средств переселенцами

Прокуратура Восточно-Казахстанской области в ходе проверки соблюдения правил добровольного переселения лиц выявила преступные схемы хищения бюджетных средств, выделенных на покупку жилья для переселения граждан из других стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что указанные средства были обналичены и похищены через фиктивные договоры купли-продажи и сговоры с продавцами жилья. В некоторых случаях, хищения проводились с участием должностных лиц карьерных центров.

К примеру, три семьи, переселившиеся из Монголии в начале 2024 года, заключили договоры на покупку жилья на общую сумму 18 млн тенге, из них 9 млн тенге якобы уплачены переселенцами до подписания договоров, а оставшаяся сумма перечислена Центром на счета продавцов.

Затем продавцы обналичивали деньги и возвращали их переселенцам, которые потратили их на личные нужды, включая покупку автомобиля.

В другом случае, переселенец заключил договор купли-продажи дома на сумму 8 млн тенге, из которых 4 млн тенге оплачены через сертификат экономической мобильности. Вместе с тем установлено, что приобретенный дом разрушен и не пригоден для проживания, а договор заключен фиктивно с целью незаконного получения денежных средств.

По данным фактам прокуратурой области начато досудебное расследование, сведения о фигурантах в интересах следствия не разглашаются.

Как сообщалось ранее, приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 30 мая 2024 года обновлены правила добровольного переселения кандасов и переселенцев в Казахстане.