Правила добровольного переселения кандасов и переселенцев обновили в Казахстане

Приказом министра труда и социальной защиты от 30 мая 2024 года внесены изменения и дополнения в правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, в правила добавили уточнение о том, кто считается близкими родственниками – это родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Также отмечается, что местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты и занятости населения ежегодно до 15 декабря утверждают перечень населенных пунктов для переселения кандасов и переселенцев, согласованный с уполномоченным органом по вопросам миграции.

Содействие в межрегиональном добровольном переселении на новое место жительства не распространяется на государственных служащих, низкоквалифицированных рабочих, лиц, не входящих в состав рабочей силы, и тех, кто ранее проживал в регионах для переселения и зарегистрирован менее двух лет в трудоизбыточных регионах.

Информация о мерах добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы размещается карьерными центрами в единой информационной системе социально-трудовой сферы или на Электронной бирже труда.

Выпускники проектов «Мәңгілік ел жастары — индустрияға!» («Серпін») и «Жарқын Болашақ», а также кандасы могут участвовать в межрегиональном переселении независимо от региона выбытия и получают меры государственной поддержки в регионе приема.

Как отмечается, обретение гражданства РК кандасами и членами их семей, включенным в региональную квоту приема кандасов, не является основанием для прекращения предоставляемых мер государственной поддержки в добровольном переселении.

Переселенцы, прибывшие самостоятельно и проживающие в регионе приема не более 6 месяцев, могут подать заявление в карьерный центр региона приема для получения поддержки. Центры трудовой мобильности перечисляют денежные выплаты на лицевой счет работодателя в течение трех рабочих дней после заключения социального контракта.

Сертификат экономической мобильности предоставляется в виде материальной помощи для покупки или строительства жилья, или для первоначального взноса по ипотечным жилищным займам. Сертификат предоставляется на семью, а также лицам, расторгнувшим брак за последние 36 месяцев, в размере 50% от стоимости жилья, но не более 4 282 720 тенге в 2024 году.

Сертификат не может быть использован для приобретения жилья у близких родственников, а недвижимость, приобретенная с его использованием, не может быть продана в течение пяти лет.

Карьерные центры рассматривают заявления на выдачу сертификата в течение одного рабочего дня, а центры трудовой мобильности принимают решение о выдаче или отказе в течение трех рабочих дней.

Основаниями для отказа могут быть непредставление необходимых документов, выявление недостоверных данных или несоответствие требованиям.

В случае внутренней миграции кандасов или переселенцев за пределы регионов переселения в течение пяти лет, им необходимо вернуть полученную материальную помощь. Центры трудовой мобильности направляют уведомления о возврате помощи, и получатели обязаны ответить в течение 15 рабочих дней. При отсутствии ответа или отказе от возврата дело передается в суд.

Приказ вступает в силу с 14 июня 2024 года.