телерадиокомплекс президента РК
    11:52, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    В ВКО выявили нарушения в договорах на комуслуги 7 тысяч потребителей

    В Восточно-Казахстанской области по итогам прокурорской проверки устранены нарушения в договорах на коммунальные услуги, передает агентство Kazinform.

    Фото: Прокуратура

    Проверка прокуратуры Уланского района установила, что договоры КГП «Молодежный» и КГП «Коммунальник» при предоставлении услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не соответствовали требованиям Закона РК «О естественных монополиях».

    В частности, в типовых соглашениях отсутствовали обязательные условия, не в полной мере была определена ответственность монополистов перед потребителями, а механизмы перерасчета платы за коммунальные услуги носили формальный характер.

    Нарушения затронули интересы более семи тысяч жителей района и 231 субъекта предпринимательства.

    По акту прокурорского надзора условия договоров приведены в соответствие с законодательством, права потребителей восстановлены.

    Как отмечается, в отношении коммунальных преприятий района возбудили административные дела. По итогам рассмотрения наложены штрафы на сумму свыше 2 млн тенге, средства взысканы в доход государства.

    Ранее стало известно, что более 3,1 млрд тенге вернут жителям Карагандинской области за комуслуги.

    Дамира Кеңесбай
