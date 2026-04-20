В ВКО выявили нарушения в договорах на комуслуги 7 тысяч потребителей

Проверка прокуратуры Уланского района установила, что договоры КГП «Молодежный» и КГП «Коммунальник» при предоставлении услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не соответствовали требованиям Закона РК «О естественных монополиях».

В частности, в типовых соглашениях отсутствовали обязательные условия, не в полной мере была определена ответственность монополистов перед потребителями, а механизмы перерасчета платы за коммунальные услуги носили формальный характер.

Нарушения затронули интересы более семи тысяч жителей района и 231 субъекта предпринимательства.

По акту прокурорского надзора условия договоров приведены в соответствие с законодательством, права потребителей восстановлены.

Как отмечается, в отношении коммунальных преприятий района возбудили административные дела. По итогам рассмотрения наложены штрафы на сумму свыше 2 млн тенге, средства взысканы в доход государства.

