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В ВКО тушат еще один очаг возгорания сухой травы

23 Августа 2021 14:23
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В ВКО тушат еще один очаг возгорания сухой травы

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Аягозском​ районе​ в селе Тарбагатай на​ участке Кызыл Кара произошло загорание сухой травы на открытой территории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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На место оперативно прибыли огнеборцы ДЧС ВКО и​ сотрудники местных исполнительных органов. На данный момент в борьбе с огнем задействовано 4 единицы техники и 36 чел​овек личного состава. Площадь загорания уточняется.

Напомним, с 21 августа пожарные ВКО боролись с огнем в Мариногорском сельском округе, где на площади 40 гектаров горела сухая трава. Пожар был потушен сегодня, 23 августа.





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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Пожар  
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