В ВКО с ноября овощи будут продавать дешевле рынка

Как и в прошлые годы, продукцию стабфонда начнут реализовывать с 1 ноября, вплоть до мая 2026 года, сообщили в АО «СПК «Ертіс».



Для жителей региона заготовлены десятки тысяч тонн овощей. В стабфонд заложено 6 080 тонн картофеля, 1 398 тонн моркови, 1 459 тонн капусты и 973 тонны лука. Эти объемы рассчитаны, чтобы покрыть не менее половины потребности населения в осенне-зимний сезон.

— Три месяца, с 1 августа по 31 октября, мы цены не регулируем. В это время идет массовый сбор урожая, свою продукцию могут продавать и дачники. Но с ноября, когда возможен скачок цен, в дело вступает стабфонд, – пояснили в СПК «Ертіс».

Согласно правилам, такая продукция будет стоить минимум на 10% дешевле рыночной. Контроль за ценами ведется на основании данных областной статистики.

— Овощи можно будет приобрести в специализированных павильонах СПК и магазинах, которые заключили меморандумы с городским отделом предпринимательства. Адреса торговых точек опубликованы на сайте spkertis.kz в разделе «Стабилизация цен», - рассказали в пресс-службе.

Ежегодная программа стабилизации позволяет жителям области пережить зиму без резких скачков цен. Для многих семей это настоящая поддержка в сезон наибольших расходов.

При этом контроль за качеством продукции стабфонда идёт постоянно.

