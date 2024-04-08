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    10:53, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    В ВКО ряд районов находятся под угрозой подтоплений

    паводки
    Фото: ДЧС ВКО

    В нескольких районах Восточно-Казахстанской области существует угроза подтоплений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-службы регионального ДЧС, в настоящее время 61% территории региона покрыто снегом.

    — В регионе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам ожидается сильный дождь. Из-за активного таяния снега может резко повыситься уровень воды в реках и озерах. Водоемы в регионе контролируются круглосуточно, — отмечают в ведомстве.

    На сегодня спасатели инструктируют жителей, проживающих в опасных районах, как вести себя во время паводков.

    — Есть риск подтопления в Риддере, Шемонаихе, Катонкарагае, Маркаколе, Глубоком, Большом Нарынском и Алтайском районах. К профилактическим работам в Алтайском районе привлечены сотрудники воинской части 68303 МЧС РК. Разработана карта всех потенциальных опасностей, включая территории, подверженные затоплению, — поясняют в ДЧС.

    Ранее сообщалось, что резкое повышение уровня воды ожидается на реках ВКО и Акмолинской области. 

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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