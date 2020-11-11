В ВКО разъяснили новое постановление санитарного врача

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - И.о руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Талгат Тунгышбаев в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций разъяснил пункты Постановления №24, вышедшего 10 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Так, сохраняется запрет на работу развлекательных учреждений – караоке, бильярдные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, кинотеатры, букмекерские конторы, фудкорты.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Усть-Каменогорске, Риддере, Серебрянске и поселке Новая Бухтарма района Алтай запрещается функционирование кинотеатров, бань, саун, бассейнов, театров, объектов культуры, библиотек, музеев, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, СПА-центров.

Объекты общепита теперь могут работать с 7 до 22.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни. При этом, данные объекты могут работать онлайн без ограничений на доставку, самовывоз.

Режим работы непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, автомоек, прачечных, фотосалонов, бизнес центров и других офисных зданий установлен с 7 утра до 19.00 часов, с приостановлением деятельности в праздничные и выходные.

«Для всех физических лиц требуется соблюдение масочного режима, за исключением детей в возрасте до 5 лет, лиц, имеющих медицинские противопоказания, при занятии спортом на открытом воздухе и в личном транспорте. Гражданам до 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями разрешается выходить из дома в аптеки, следовать на работу, учреждения для выплат, оплаты коммунальных услуг и для совершения покупок», - отметил Талгат Тунгышбаев.

Напомним, что Восточный Казахстан в связи наибольшим показателем заражения Covid-19. отнесен в «красную зону». Также согласно постановлению санитарного врача ограничительные меры были продлены до 25 ноября 2020 года по всей территории Восточно-Казахстанской области.