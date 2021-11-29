В ВКО пресечен факт незаконного получения госсубсидий на 140 млн тенге
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области в отношении ряда руководителей аффилированных предприятий начато досудебное расследование по факту незаконного получения субсидий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы «Развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» незаконно получил субсидии на общую сумму более 140 миллионов тенге.
Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями о приобретении более 1000 голов племенного крупнорогатого скота.
Он взят под стражу. Ведется следствие, иная информация не разглашается.
- Коррупционные риски в субсидировании сельского хозяйства проанализировали в Казахстане
- Это не птичий грипп: падеж кур в актюбинском селе прокомментировали ветврачи
- Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
- До пяти тысяч гектар увеличат площадь орошаемых земель в СКО
- Житель Алматы осужден на 3,5 года за незаконное обналичивание денег
- Двух «помощниц по кредитам» задержали в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана