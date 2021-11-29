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В ВКО пресечен факт незаконного получения госсубсидий на 140 млн тенге

29 Ноября 2021 17:43
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В ВКО пресечен факт незаконного получения госсубсидий на 140 млн тенге

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области в отношении ряда руководителей аффилированных предприятий начато досудебное расследование по факту незаконного получения субсидий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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Один из руководителей ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы «Развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» незаконно получил субсидии на общую сумму более 140 миллионов тенге.

Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями о приобретении более 1000 голов племенного крупнорогатого скота.

Он взят под стражу. Ведется следствие, иная информация не разглашается.

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#Борьба с преступностью   #Минфин РК   #Сельское хозяйство   #Финансы  
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