В ВКО пожар охватил сельскую гостиницу и кафе
Прибывшие пожарные расчеты ДЧС ВКО приступили к тушению пожара на предварительной площади 300 кв.м. Всего в тушении задействованы 8 человек личного состава и 2 автоцистерны. Также дополнительно из села Акжар выдвинулись силы и средства огнеборцев. Местными исполнительными органами был организован подвоз воды на 2-х специальных автомобилях. В 17.09 пожар был локализован. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
ДЧСВКО предупреждает, на объектах в обязательном порядке должны соблюдаться следующие правила пожарной безопасности:
1. Должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.
2.Предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре и быть в исправном состоянии.
3. Персонал допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
4.Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
5. На объекте первичные средства пожаротушения должны быть в необходимом количестве.
При пожаре сообщать по номерам «101» или «112».