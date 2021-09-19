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    02:00, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В ВКО пожар охватил сельскую гостиницу и кафе

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В селе Аксуат в 2-х этажном здании, где располагались кафе и гостиница, 18 сентября произошел пожар. Загорелись деревянные конструкции кровли, мебель в гостиничных номерах. Также огонь охватил отдельно стоящий хозяйственный блок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДЧС ВКО в Instagram.

    Прибывшие пожарные расчеты ДЧС ВКО приступили к тушению пожара на предварительной площади 300 кв.м. Всего в тушении задействованы 8 человек личного состава и 2 автоцистерны. Также дополнительно из села Акжар выдвинулись силы и средства огнеборцев. Местными исполнительными органами был организован подвоз воды на 2-х специальных автомобилях. В 17.09 пожар был локализован. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

    ДЧСВКО предупреждает, на объектах в обязательном порядке должны соблюдаться следующие правила пожарной безопасности:

    1. Должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.

    2.Предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре и быть в исправном состоянии.

    3. Персонал допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

    4.Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

    5. На объекте первичные средства пожаротушения должны быть в необходимом количестве.

    При пожаре сообщать по номерам «101» или «112».


    Теги:
    МЧС Пожар Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Видео Происшествия
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