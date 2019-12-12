+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -2 °С
USD 386.30 EUR 428.14
RUB 6.08 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В ВКО подвели итоги работы областной Ассамблеи народа Казахстана

12 Декабря 2019 08:48
Поделиться:
В ВКО подвели итоги работы областной Ассамблеи народа Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Доме дружбы – центре общественного согласия заместитель акима ВКО по социальным вопросам Асем Нусупова встретилась с членами Ассамблеи народа Казахстана ВКО, руководителями этнокультурных объединений. Она представила присутствующим нового заведующего секретариатом АНК ВКО - Жанну Аскарову, которая раннее занимала должность заместителя акима по социальным вопросам района Алтай, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Туркестане прошла ХХІІ сессия областной Ассамблеи народа Казахстана
XXII сессия Акмолинской ассамблеи народа Казахстана состоялась в Кокшетау Крымбек Кушербаев принял участие в расширенном заседании Совета АНК Жансеит Туймебаев: Казахстан и Татарстан связывают тесные исторические и культурные взаимоотношения

На встрече были подведены итоги работы Ассамблеи народа Казахстана ВКО. На местах опорой АНК ВКО являются 11 городских и районных Домов дружбы народа, на базе которых действуют 116 этнокультурных объединений, которые принимают активное участие в общественно-политической жизни области, вносят вклад в укрепление общественного согласия и общенационального единства.

Заместитель акима области отметила большой вклад старейшин и аксакалов в общественно-политическую жизнь. Они выступают постоянными спикерами по актуальным темам, как эксперты помогают в решении актуальных вопросов и разрешении споров. Асем Бековна выразила благодарность за активную гражданскую позицию и наставничество члену АНК Шик Лео Богдановичу, председателю Совета аксакалов Аухадиеву Сайлаухану Абилхановичу, председателю областного Совета Общественного согласия Пуссеп Геннадию Николаевичу, а также всем председателям областных этнокультурных объединений, Советов, молодежному движению «Жаңғыру Жолы», общественным медиаторам, спонсорам.


На встрече подчеркнута важность использования потенциала Советов матерей, Советов общественного согласия, Центров медиации Домов дружбы в обсуждении актуальных вопросов, решении проблем, разрешении конфликтов и споров.

На текущий момент в структуру Ассамблеи входят 284 общественных института АНК ВКО. Медиативная сеть областной Ассамблеи стала формироваться с 2016 года и сегодня в регионе действуют 17 кабинетов медиации. Этот ресурс был использован для выстраивания конструктивного диалога по социальным вопросам, обсуждения мер поддержки многодетных матерей.

Примечательно, что в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» этнокультурные объединения второй год реализуют проект «Культурное наследие Восточного Казахстана» по изучению фольклорного наследия. Собран богатый материал, готовятся к изданию сборники и методические рекомендации, обновлены сценические костюмы творческих коллективов.

В течение года с участием гостей из ближнего зарубежья проведены международная выставка изделий казахского декоративно – прикладного искусства «Асыл Мұра», фестивали и дни культуры различных этносов.

Итоги реализации проекта подведены на областном этнофестивале в ноябре текущего года.

Вместе с тем, на встрече отмечено, что некоторые общественные объединения существуют номинально – числятся в общих списках, но фактически не действуют и никакой работы не проводят. Для того, чтобы актуализировать базу данных и систематизировать работу впервые введен институт общественной аккредитации этнокультурных объединений. Это признание соответствия уровня деятельности этнокультурных объединений соответствующим критериям и требованиям Закона РК «Об Ассамблее народа Казахстана». Реестр этнокультурных организаций размещен на портале Ассамблеи народа Казахстана и находится в открытом доступе. Поэтому перед руководителям этнокультурных объединений стоит задача показать свою работу и пройти аккредитацию.


В завершение встречи были намечены планы на 2020 год, который предвещает множество знаковых событий и дат. В их числе 25-ти летие Ассамблеи народа Казахстана. Встретить это знаменательное событие этнокультурные объединения области планируют новыми проектами и достижениями. Также, Дома дружбы и этнокультурные объединения примут непосредственное участие в мероприятиях 175-летия Великого Абая, ведь ключевой идеологемой всех праздничных мероприятий станут знаменитые слова Абая «Адамзаттың бәрін сүй баурым деп...» , «Люби человечество как брата...», что, в первую очередь, отражает прекрасные идеалы дружбы, добра и согласия между этносами.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, АНК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив