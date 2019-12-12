В ВКО подвели итоги работы областной Ассамблеи народа Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Доме дружбы – центре общественного согласия заместитель акима ВКО по социальным вопросам Асем Нусупова встретилась с членами Ассамблеи народа Казахстана ВКО, руководителями этнокультурных объединений. Она представила присутствующим нового заведующего секретариатом АНК ВКО - Жанну Аскарову, которая раннее занимала должность заместителя акима по социальным вопросам района Алтай, передает МИА «Казинформ».

На встрече были подведены итоги работы Ассамблеи народа Казахстана ВКО. На местах опорой АНК ВКО являются 11 городских и районных Домов дружбы народа, на базе которых действуют 116 этнокультурных объединений, которые принимают активное участие в общественно-политической жизни области, вносят вклад в укрепление общественного согласия и общенационального единства.

Заместитель акима области отметила большой вклад старейшин и аксакалов в общественно-политическую жизнь. Они выступают постоянными спикерами по актуальным темам, как эксперты помогают в решении актуальных вопросов и разрешении споров. Асем Бековна выразила благодарность за активную гражданскую позицию и наставничество члену АНК Шик Лео Богдановичу, председателю Совета аксакалов Аухадиеву Сайлаухану Абилхановичу, председателю областного Совета Общественного согласия Пуссеп Геннадию Николаевичу, а также всем председателям областных этнокультурных объединений, Советов, молодежному движению «Жаңғыру Жолы», общественным медиаторам, спонсорам.





На встрече подчеркнута важность использования потенциала Советов матерей, Советов общественного согласия, Центров медиации Домов дружбы в обсуждении актуальных вопросов, решении проблем, разрешении конфликтов и споров.

На текущий момент в структуру Ассамблеи входят 284 общественных института АНК ВКО. Медиативная сеть областной Ассамблеи стала формироваться с 2016 года и сегодня в регионе действуют 17 кабинетов медиации. Этот ресурс был использован для выстраивания конструктивного диалога по социальным вопросам, обсуждения мер поддержки многодетных матерей.

Примечательно, что в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» этнокультурные объединения второй год реализуют проект «Культурное наследие Восточного Казахстана» по изучению фольклорного наследия. Собран богатый материал, готовятся к изданию сборники и методические рекомендации, обновлены сценические костюмы творческих коллективов.

В течение года с участием гостей из ближнего зарубежья проведены международная выставка изделий казахского декоративно – прикладного искусства «Асыл Мұра», фестивали и дни культуры различных этносов.

Итоги реализации проекта подведены на областном этнофестивале в ноябре текущего года.

Вместе с тем, на встрече отмечено, что некоторые общественные объединения существуют номинально – числятся в общих списках, но фактически не действуют и никакой работы не проводят. Для того, чтобы актуализировать базу данных и систематизировать работу впервые введен институт общественной аккредитации этнокультурных объединений. Это признание соответствия уровня деятельности этнокультурных объединений соответствующим критериям и требованиям Закона РК «Об Ассамблее народа Казахстана». Реестр этнокультурных организаций размещен на портале Ассамблеи народа Казахстана и находится в открытом доступе. Поэтому перед руководителям этнокультурных объединений стоит задача показать свою работу и пройти аккредитацию.





В завершение встречи были намечены планы на 2020 год, который предвещает множество знаковых событий и дат. В их числе 25-ти летие Ассамблеи народа Казахстана. Встретить это знаменательное событие этнокультурные объединения области планируют новыми проектами и достижениями. Также, Дома дружбы и этнокультурные объединения примут непосредственное участие в мероприятиях 175-летия Великого Абая, ведь ключевой идеологемой всех праздничных мероприятий станут знаменитые слова Абая «Адамзаттың бәрін сүй баурым деп...» , «Люби человечество как брата...», что, в первую очередь, отражает прекрасные идеалы дружбы, добра и согласия между этносами.



