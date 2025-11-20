РУ
    13:11, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В ВКО отремонтировали 856 км дорог и строят новые мосты

    В этом году в Восточно-Казахстанской области отремонтировали 856 км автодорог на сумму 98 млрд тенге, сообщил аким региона Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт дорог
    Фото: акимат Алматы

    В регионе завершили крупные проекты: трассы «Талдыкорган — Усть-Каменогорск» и «Усть-Каменогорск — Семей». Продолжается реализация работ по направлениям «Усть-Каменогорск — Рахмановские Ключи» и «Калбатау — Майкапчагай».

    — Для комплексного развития транспортной инфраструктуры областного центра ведется строительство двух развязок, которые позволят снизить заторы и повысить пропускную способность улично-дорожной сети, — отметил аким.

    По его словам, в Усть-Каменогорске построят два моста — через реку Иртыш в районе улицы Виноградова и через реку Ульба вместо Шнайдеровского моста. Это значительно улучшит транспортную связанность и транзитный потенциал региона.

    Как сообщил Нурымбет Сактаганов, со следующего года начнется реконструкция аварийного моста через реку Уба, который является частью трассы Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ.

    Дамира Кеңесбай
