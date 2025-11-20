В ВКО отремонтировали 856 км дорог и строят новые мосты

В регионе завершили крупные проекты: трассы «Талдыкорган — Усть-Каменогорск» и «Усть-Каменогорск — Семей». Продолжается реализация работ по направлениям «Усть-Каменогорск — Рахмановские Ключи» и «Калбатау — Майкапчагай».

— Для комплексного развития транспортной инфраструктуры областного центра ведется строительство двух развязок, которые позволят снизить заторы и повысить пропускную способность улично-дорожной сети, — отметил аким.

По его словам, в Усть-Каменогорске построят два моста — через реку Иртыш в районе улицы Виноградова и через реку Ульба вместо Шнайдеровского моста. Это значительно улучшит транспортную связанность и транзитный потенциал региона.

Как сообщил Нурымбет Сактаганов, со следующего года начнется реконструкция аварийного моста через реку Уба, который является частью трассы Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ.