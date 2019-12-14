В ВКО открыты соцобъекты и вручены госнаграды

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В новом многопрофильном культурно-спортивном комплексе Семея состоялось областное торжественное собрание, на котором были вручены государственные награды 50 восточноказахстанцам. Об этом передает МИА «Казинформ».

Ордена «Парасат» удостоен заслуженный деятель Казахстана, профессор Арап Еспенбетов. Орден «Құрмет» получили 7 человек, в том числе известный археолог, профессор Абдеш Толеубаев, президент ОФ «Абай Кунанбаев» Балтабек Ерсалимов, глава к/х «Труд» Бородулихинского района Александр Лехнер, аким района Алтай Нуржан Токсеитов. Орден «Енбек Данкы» III степени получили 5 человек, в их числе рабочий ТОО «Казцинк» Аслан Акимбаев, водитель грейдера коммунального предприятия «Су» Аягозского района Сагат Жумагельдин, мастер АО «ВК РЭК» из Уланского района Сергей Спивак.

Медали «Ерен енбегi ушiн» получили 20 жителей ВКО: глава к/х «Ақбай» Зайсанского района, многодетная мама Саулеш Абильгожина, ветеран труда из Бескарагайского района Тимофей Глазинский, замдиректора областной специализированной школы-лицея для одаренных детей города Усть-Каменогорска Светлана Тинькова, руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Сауле Улакова, редактор газеты «Рудный Алтай» Ольга Шабалина, завотделением Бородулихинской районной больницы Гульнар Жунусова.

Медали «Шапағат» получили 5 человек, Почетную грамоту Республики Казахстан - 12.

С Днем Независимости участников торжественного мероприятия поздравили Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Алихан Смаилов и аким ВКО Даниал Ахметов.

Отметив роль Первого Президента Н. А. Назарбаева в строительстве независимого Казахстана, представив достижения ВКО за 28 лет, глава региона подчеркнул: «Наш долг перед будущим поколениями сохранить и укрепить главные ценности нашей независимости. В первую очередь, это мир и межнациональное согласие, единство и сплоченность. Именно они помогают противостоять глобальным угрозам и работать на созидание».



Почти пять тысяч человек стали участниками торжественного мероприятия. Масштабная концертная программа развернулась на двух сценах и поле спортивного комплекса. Открылось мероприятие прологом «История великого народа от истоков до современности» в сопровождении сводных оркестров в количестве 200 человек под руководством главных дирижеров А. Галсанова и Н. Токей.

В ярком, зрелищном концерте участвовали звезды казахстанской эстрады, заслуженные деятели культуры РК солисты ГАТОБ М.Чотабаев, Т.Кузембаев, вокальная группа «Vox Acapрella», «Алау», солистки Ayree. А также, солисты и творческие коллективы региона: хореографический ансамбль «Жастар», ансамбль народного танца «Ертiс», студия современного танца «Flash», хореографический ансамбль «Арабеск», образцовые ансамбли танца «Пируэт» и «Балагуры», танцевальный ансамбль «Зыряночка». Всего в концертной программе было задействовано 1200 человек.













В целом по области в рамках празднования Дня независимости проходит свыше 370 мероприятий с участием более 500 тысяч человек. В областном центре состоялся молодежный форум «Алау-2019», в Семее - встреча ровесников независимости с известными земляками. В преддверии знаменательной даты в Усть-Каменогорске открыт Дом учителя, презентован новый литературный зал Оралхана Бокея.

В городе Семее вручены ключи от 40 квартир в новом доме микрорайона Карагайлы, открыт многопрофильный культурно-спортивный комплекс.

В городах и районах области организованы тематические фестивали, конкурсы, круглые столы и встречи, концерты и спортивные первенства.







