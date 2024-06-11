В ВКО очевидцы спасли девушку, которую чуть не унесло течение реки

Двое жителей Усть-Каменогорска спасли жизнь девушке, которая едва не утонула в реке Ульба, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В жаркий день 19-летняя девушка решила освежиться и, спустившись к реке Ульба, не удержалась и упала в воду. Крики о помощи услышали находившиеся неподалеку Даурен Токтаганов и Жанасбек Пермабек.

Они не растерялись и, сев быстро в машину, добрались до противоположного берега реки, спустились и увидели в воде держащуюся за ветви деревьев девушку. Жанасбек вошел в реку и вытащил ее, передав в руки Даурена.

Девушка в безопасности. ДЧС ВКО рекомендует соблюдать правила поведения на водоемах. Не купаться в несанкционированных местах. При чрезвычайных ситуациях сообщать по номеру «112».