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    18:00, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    В ВКО очевидцы спасли девушку, которую чуть не унесло течение реки

    река Ульба в ВКО
    Фото: ДЧС ВКО

    Двое жителей Усть-Каменогорска спасли жизнь девушке, которая едва не утонула в реке Ульба, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    В жаркий день 19-летняя девушка решила освежиться и, спустившись к реке Ульба, не удержалась и упала в воду. Крики о помощи услышали находившиеся неподалеку Даурен Токтаганов и Жанасбек Пермабек. 

    Они не растерялись и, сев быстро в машину, добрались до противоположного берега реки, спустились и увидели в воде держащуюся за ветви деревьев девушку. Жанасбек вошел в реку и вытащил ее, передав в руки Даурена.

    Девушка в безопасности. ДЧС ВКО рекомендует соблюдать правила поведения на водоемах. Не купаться в несанкционированных местах. При чрезвычайных ситуациях сообщать по номеру «112».

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Спасение ВКО Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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